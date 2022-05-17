أوغوز، 17 مايو، أذرتاج عملية توزيع بذور دود القز على المربين على وشك الانتهاء في محافظة أوغوز حيث بلغ عدد العلب الموزعة عليهم 193 علبة تضم 3 كيلوغرامات و667 جرام للموسم الجاري. وقال مركز التنمية الزراعية بمحافظة أوغوز في بيان إنّه يتوقع زيادة إنتاج شرانق دود القز هذا الموسم الى 8 أطنان. يذكر أنّ مربي دود القز في أغوز ربوا العام الماضي 220 علبة من بذور دود القز وأنتجوا ما يزيد عن 3ر6 أطنان من شرانق دود القز.

AZERTAG.AZ : توقع زيادة إنتاج شرانق دود القز في أوغوز الى 8 أطنان هذا العام

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