توقع زيادة إنتاج شرانق دود القز في أوغوز الى 8 أطنان هذا العام
AzerTAg.az
١٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]
أوغوز، 17 مايو، أذرتاج
عملية توزيع بذور دود القز على المربين على وشك الانتهاء في محافظة أوغوز حيث بلغ عدد العلب الموزعة عليهم 193 علبة تضم 3 كيلوغرامات و667 جرام للموسم الجاري.
وقال مركز التنمية الزراعية بمحافظة أوغوز في بيان إنّه يتوقع زيادة إنتاج شرانق دود القز هذا الموسم الى 8 أطنان.
يذكر أنّ مربي دود القز في أغوز ربوا العام الماضي 220 علبة من بذور دود القز وأنتجوا ما يزيد عن 3ر6 أطنان من شرانق دود القز.
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