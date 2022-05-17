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    توقع زيادة إنتاج شرانق دود القز في أوغوز الى 8 أطنان هذا العام

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]

    أوغوز، 17 مايو، أذرتاج

    عملية توزيع بذور دود القز على المربين على وشك الانتهاء في محافظة أوغوز حيث بلغ عدد العلب الموزعة عليهم 193 علبة تضم 3 كيلوغرامات و667 جرام للموسم الجاري.

    وقال مركز التنمية الزراعية بمحافظة أوغوز في بيان إنّه يتوقع زيادة إنتاج شرانق دود القز هذا الموسم الى 8 أطنان.

    يذكر أنّ مربي دود القز في أغوز ربوا العام الماضي 220 علبة من بذور دود القز وأنتجوا ما يزيد عن 3ر6 أطنان من شرانق دود القز.

     

     

    AZERTAG.AZ :توقع زيادة إنتاج شرانق دود القز في أوغوز الى 8 أطنان هذا العام
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