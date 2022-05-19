باكو، 19 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 20 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع صباحا ومساء على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 13-15 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر مع الرعد وتساقط البرد حينا لآخر على بعض المحافظات الشمالية والغربية وتخييم ضباب على مناطق مختلفة ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 2-6 مئوية ليلا وبين 6-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.