باكو، 20 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية غربية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 12-14 مئوية ليلا وبين 18-22 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-65 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر مع الرعد وتساقط البرد حينا لآخر على بعض المناطق ليلا وصباحا وتخييم ضباب على مناطق مختلفة صباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-12 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا وبين 6-11 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.