العثور على نحو 100 فقمة نافقة في شواطئ بحر الخزر في داغستان

باكو، 21 مايو (أذرتاج)

تم العثور على حوالي 100 فقمة نافقة في شواطئ بحر الخزر في داغستان جنوب روسيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة صيد السمك الروسية ان قتل الفقمات من قبل صياد السمك أمر مستبعد، لان الهيئات المعنية لم تعثر على شبكات الصيد في شواطئ بحر الخزر هناك.

وفق المعلومات الأولية، سبب نفوق الحيوانات هو الظروف الجوية غير الملائمة.

يذكر ان فقمات بحر الخزر المهددة بالانقراض أدرجت في "الكتاب الأحمر" بروسيا. وكان قد عثر على اكثر من 300 فقمة نافقة في شواطئ داغستان عام 2020. اعلن العلماء ان سبب نفوق تلك الحيوانات حينذاك كان انبعاث الغاز الطبيعي في قاع البحر.