الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 21 مايو، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 12 حالة حريق و5 حالات حرجة وحالة محاولة الانتحار وحالة حادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الإطفاء والإنقاذ للوزارة خلال اليوم 14 شخصا وبينهم شخص القى بنفسه في البحر محاولة منه للانتحار في أراضي قرية نوخانه بمحافظة أبشرون ومواطن ظل محتجزا داخل سيارة مشوهة جراء حادث مروري وقع في مدينة خودات بمحافظة خاتشماز واجلاء 7 اشخاص الى الأماكن الآمنة خلال حوادث الحرائق.