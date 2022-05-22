باكو، 22 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 23 مايو الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر مساء على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية غربية تستبدل بشمالية غربية في النصف الثاني من اليوم.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 13-15 مئوية ليلا وبين 20-24 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 749 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-65 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع مع الرعد نهارا في بعض المحافظات الشمالية والغربية وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-16 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 0-4 مئوية ليلا وبين 5-8 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.