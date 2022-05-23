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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٩]

    باكو، 23 مايو، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 24 مايو الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع ليلا ومساء على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-16 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع مع الرعد في بعض المحافظات وتساقط البرد في المناطق الجبلية وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا وبين 6-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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