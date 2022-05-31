باكو، 31 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 16-20 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 45-50 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع مع الرعد في بعض المحافظات الجبلية نهارا وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا وبين 2-7 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.