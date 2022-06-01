أذربيجان: درجة الحرارة في بعض المناطق تصل الى 40 درجة في يونيو
AzerTAg.az
٠١.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٣١]
باكو، 1 يونيو (أذرتاج)
يتوقع ان المتوسط الحراري الشهري في يونيو سيقترب من المعدل المناخي بينما يسجل زيادة 4-2 درجة في بعض المناطق.
يحتمل سقوط امطار قليلة في بعض الأماكن الجبلية خلال هذه الفترة. ستزداد درجة الحرارة بالتدريج.
أفادت وكالة أذرتاج ان المتوسط الحراري الشهري في باكو وشبه جزيرة ابشيرون سيتراوح ما بين 26-23 درجة مئوية. ستسجل 24-19 درجة مئوية من الحرارة ليلا و34-29 درجة مئوية ظهرا. وتصل الدرجة الى 39-36 درجة مئوية في بعض الأيام.
ستصل درجة الحرارة في نخجيوان في بعض الأيام الى 40-36 درجة.
اما المتوسط الحراري الشهري في خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وداشكسان وكاداباي فسيكون 19-16 درجة مئوية.
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