باكو، 6 يونيو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 7 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 18-22 مئوية ليلا وبين 25-29 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 55-60 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع مع الرعد في بعض المحافظات الشمالية والغربية وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وبين 8-13 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.