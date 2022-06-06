الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 6 يونيو، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 58 حالة حريق و8 حالات حرجة وحالة حادث مروري وحالة محاولة للانتحار تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الإطفاء والإنقاذ للوزارة خلال اليوم 31 شخصا وبينهم 23 شخصا كانوا محتجزين داخل حافلة متوسطة وهم راكبين عندما كانت قد انقلبت على جانب الطريق في محافظة شاكي وشخص حاول للانتحار في مدينة يفلاخ عاصمة المحافظة بإلقاء نفسه في مياه نهر كور وكذلك شخص أصيب بحروق خلال الحريق وانتشلت جثتين خلال عمليات البحث والإنقاذ وسلمتا الى الجهات ذات الصلة.