الإنتاج المتوسط في حقول الشعير في قاخ 2270 كغ

قاخ، 10 يونيو، أذرتاج

شرع في حصاد الشعير في حقول قاخ.

حصد المزارعون الى الحين 2211 طن من 972 هيكتار من حقول الشعير الواقعة في قرى اق يازي وقره دولاق وجلاير ويبلغ حجم الإنتاج المتوسط من كل هيكتار 2270 كغ.

وزرع الفلاحون في الموسم الجديد 13 الفا و5ر238 هيكتار من حقول الحبوب ومنها 8 الاف و5ر830 هيكتار من القمح و4 الاف و408 هيكتار من الشعير.

وتعمل حاليا في الحقول 25 حصادة.