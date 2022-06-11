الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 52 حالة حريق و7 حالات حرجة وحالة حادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الإطفاء والإنقاذ للوزارة خلال اليوم 20 شخصا وبينهم قاصران وانتشلت جثة سائق احتجزت داخل سيارة مشوهة جراء اصطدامها بشجرة بجانب الطريق في مدينة شاكي وسلمت الى الجهات ذات الصلة.

كما أجلت الطوارئ 19 شخصا في حوادث الحرائق المختلفة.