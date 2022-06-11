باكو، 11 يونيو، أذرتاج توقعت هيئة الأرصاد الجوية حد موجة ضبابية من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية. وقالت الهيئة في بيان إنّ الموجة التي تأخذ في تخييم على مناطق مختلفة على نطاق الجمهورية ابتداء من ليلة 12 مايو تحد من مدى الرؤية الأفقية باقتصارها الى 500-1000 متر خاصة على الطرق الواصلة بين قره مريم وإسماعيلي وشاكي وموغانلي واسماعيلي وبين شمكير وجدابيك وبين كنجة وطاشكسن وبين كنجة وساموخ وبين اغدام وهند أرخ واغجابدي وبين أغدام وفضولي وهوراديز داعية السواق للتحلي بالحيطة والحذر.

AZERTAG.AZ : الأرصاد الجوية تحذر من حد موجة ضبابية من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية

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