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    تسخير 46 حصادة يوميا لاعمال حصاد الحبوب في كوي شاي

    ١٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٣]

    كوي شاي، 13 يونيو، أذرتاج

    انطلقت في محافظة كوي شاي حملة حصاد الحبوب.

    زرع الفلاحون لمحصول العام الحالي على مساحة 12 الفا و342 هيكتار من الحبوب ومنها 6200 هيكتار للقمح و6142 هيكتار للشعير.

    وتسخر 46 حصادة يوميا لاعمال حصاد الحبوب وقد حصد محصول 2784 هيكتار وبلغت الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 3500 كغ.

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