إيميشلي تسلم أكثر من 6 أطنان من شرانق دود القز الطازجة إلى اليوم

إيميشلي، 13 يونيو، أذرتاج

من المتوقع أن ينتج مربيو دود القز الطازجة أكثر من 8 أطنان من شرانق دود القز الطازجة من خلال توزيع 220 علبة بذور دود القز وذلك 4180 جرام على 112 مربّ متعاقد معهم.

وقد سلم مربيو دود القز الى اليوم أكثر من 6 أطنان.

يذكر أنّ انتاج شرانق دود القز الطازجة يلقى دعما حكوميا حيث أنّ المربين يسلمون الشرانق الطازجة الى شركة أذر أيبك لانتاج الحرير مقابل 5 ماناتات لكل كيلوجرام وتدعم الدولة المزارعين بدعم قدره 6 ماناتات لكل كيلوجرام فيحصل المزارع على 11 ماناتا لكل كيلوجرام من شرانق دود القز الطازجة.

هذا وقد وزعت على المرابين توزيعا مجانا هذا العام 11130 علبة من بذور دود القز على 40 محافظة مختلفة.