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    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 125 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ١٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٢٨]

    باكو، 13 يونيو، (اذرتاج)

    كشفت ملابسات 125 حادث جنائي ارتكب في الفترة ما بين 11 و12 يونيو في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 8 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 33 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 19 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

    وقع 5 أحداث للمرور على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص واصابة آخرين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 68 حادثا متعلقا بالمخدرات و7 أحداث متعلقة بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

    وألقي القبض على 113 متهم بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية: كشف ملابسات 125 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
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