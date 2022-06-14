وزارة الداخلية: كشف ملابسات 46 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 14 يونيو، (اذرتاج)

كشفت ملابسات 46 حادثا جنائيا ارتكب في 13 يونيو في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أنه أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 76 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 51 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وقع حادثان للمرور على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخصين واصابة آخر.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 21 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 38 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.