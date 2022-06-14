مربي دود القز يسلمون 253 طن و932 كغ من شرانق دود القز الى 14 يونيو

باكو، 14 يونيو، أذرتاج

سلم مربي دود القز الى مراكز التسليم 253 طن و932 كغ من شرانق دود القز الى 14 يونيو اليوم.

قالت شركة أذر ايبك لانتاج الحرير إنّ اكثر الشرانق سلمت من جانب مربي محافظة زرداب قدر 57 طنا و322 كغ ويتبعهم مربيو محافظات أغجابدي 29 طنا و597 كغ وبالاكن 26 طنا و578 كغ وبردع 16 طنا و242 كغ وفضولي 11 طنا و425 كغ وشاكي 10 أطنان و724 كغ وزاقاتالا 10 أطنان و465 كغ وكوردمير 9 أطنان و832 كغ وأغدام 8 أطنان و31 كغ.

يذكر أنّ انتاج شرانق دود القز الطازجة يلقى دعما حكوميا حيث أنّ المربين يسلمون الشرانق الطازجة الى شركة أذر أيبك لانتاج الحرير مقابل 5 ماناتات لكل كيلوجرام وتدعم الدولة المزارعين بدعم قدره 6 ماناتات لكل كيلوجرام فيحصل المزارع على 11 ماناتا لكل كيلوجرام من شرانق دود القز الطازجة.

هذا وقد وزعت على المرابين توزيعا مجانا هذا العام 11130 علبة من بذور دود القز على 40 محافظة مختلفة.