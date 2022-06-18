باكو، 18 يونيو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-22 مئوية ليلا وبين 27-31 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 50-55 في المائة.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع مع الرعد في بعض المحافظات الشمالية والغربية نهارا وتكون