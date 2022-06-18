مزارعو اغداش يحصدون الحقول بدعم 59 حصادة

أغداش، 18 يونيو، أذرتاج

تستمر حملة الحصاد في محافظة أغداش.

قال مركز أغداش للتنمية الزراعية في بيان إنّ المزارعين حرثوا لمحصول عام 2022م الحبوب على مساحة 5ر16097 هيكتار ومنها 5ر12494 هيكتار للشعير و3603 هيكتار للقمح وقد حصدوا الى الحين 8364 هيكتار من حقول الشعير لحصاد 7ر22833 طن من المحصول وبلغت الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 2730 كغ.

والمزارعون مدعومون بـ59 حصادة.