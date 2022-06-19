جبرائيل المحررة، 19 يونيو، أذرتاج اصيب قرابة الساعة 11 ظهر 19 يونيو موظف وكالة تطهير الالغام أناما المدعو علي شكوروف من مواليد 1992م بجروح مختلفة جراء انفجار لغم مضاد للمشاة مغروس من قبل قوات أرمينيا في اراضي قرية خدافرين بمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني 2020م. قالت نيابة جبرائيل العامة في بيان إن موظفي النيابة العامة تفقدوا مكان الحادث ويعمل موظفو ادارة المباحث فيه.

AZERTAG.AZ : اصابة موظف آخر لوكالة أناما جراء انفجار لغم مغروس من قبل قوات أرمينيا في جبرائيل المحررة

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