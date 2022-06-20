بالاكن، 20 يونيو، أذرتاج سلم 269 مربي دود القز في محافظة بالاكن 31 طنا و133 كغ من شرانق دود القز الطازجة الى مراكز التسليم حتى اليوم. يذكر أنّ محطة قاخ لبذور دود القز وزعت عليهم 885 علبة منها او ما يقارب 8ر16 كغ منها لانتاج 4ر35 طنا من شرانق دود القز الطازجة هذا الموسم.

AZERTAG.AZ : مربيو بالاكن يسلمون أكثر من 31 طنا من شرانق دود القز الى اليوم

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