وزارة الداخلية: كشف ملابسات 112 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 22 أغسطس، (اذرتاج)

كشفت ملابسات 112 حادث جنائي ارتكب في الفترة ما بين 20-21 أغسطس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 11 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 52 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 27 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وقع حادث للمرور على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 59 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 99 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.