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    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 109 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٥‎٩]

    باكو، 29 أغسطس، (اذرتاج)

    كشفت ملابسات 109 حادث جنائي ارتكب في الفترة ما بين 27-28 أغسطس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 9 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 63 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 25 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين

    وقع 5 أحداث للمرور على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص واصابة 3 آخرين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 62 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 104 متهم بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية: كشف ملابسات 109 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
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