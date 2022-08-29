وزارة الداخلية: كشف ملابسات 109 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 29 أغسطس، (اذرتاج)

كشفت ملابسات 109 حادث جنائي ارتكب في الفترة ما بين 27-28 أغسطس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 9 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 63 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 25 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين

وقع 5 أحداث للمرور على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص واصابة 3 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 62 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 104 متهم بارتكابهم جرائم مختلفة.