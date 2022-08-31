الطوارئ تسخر مروحيتين لاخماد الحريق الناشب في مساحة جبلية غابية في زاقاتالا
AzerTAg.az
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:١٦]
زاقاتالا، 31 أغسطس، أذرتاج
قالت الطوارئ في بيان إن فرق الاطفاء تواصل التعامل مع الحريق الناشب الامس في مساحة جبلية غابية ذات التضاريس المعقدة على مقربة من قرية يوخاري تالا في محافظة زاقاتالا شمال غربي البلاد.
واشارت الى أن ظروف الطقس الحارة المصحوبة مع الرياح مهما تزيد من صعوبة اخماد الحريق فإن فرق الاطفاء تبذل قصارى الجهد للسيطرة على الحريق مدعومة بمروحيتين مسخرتين من قبل الطوارئ.
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