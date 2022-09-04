الطوارئ تحدد سبب نشوب الحريق الغابوي في محافظة شابران

شابران، 4 سبتمبر، أذرتاج

قالت وزارة الطوارئ في بيان إن الحريق نشب في مساحة غابوية قرب قرية تشوخور زمي بمحافظة شابران 30 اغسطس الماضي وتعاملت فرق الاطفاء للوزارة على الفور مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه واخماده مع التصدي له الا ينتشر على مساحة واسعة.

وابلغت فيها أن ادارة المباحث لدى الوزارة حققت مع الحادث مكان الحادث وتمكنوا من تحديد مكان بدء الحادث واتضح جراء التحقيق في المنطقة المحددة أن الحريق وقع بسبب الاهمال البشري محضا وذلك أن عددا يتم حاليا تحديد هوياتهم من سكان قرية تشوخور زمي بمحافظة شابران دخلوا مساحة غابوية قرابة الساعة 12 ظهر يوم وقوع الحريق دخولا قصد جمع العسل الطبيعي وأحرقوا شمعا بغية كشف مكان نحل العسل وجلب كتلة اضافية من النحل الى المنطقة ثم حددوا شجرة عليها العسل الطبيعي وأوقدوا النار بجانبها من اجل طرد النحل بدخانها وجمع العسل براحة. غير انهم يعتقد في الغالب قد نسوا اخماد النار الموقدة عند الشجرة عقب جمع العسل مما ادى الى نشوب حريق كبير الى أن كشف الحريق حافظ الغابة وابلغ الجهات ذات الصلة ما لزم مضي وقت كاف مما ادى الى جرف الحريق نحو 3 هيكتارات من المساحة حتى تمكنت فرق الاطفاء من اخماد الحريق الى الساعة 12.00 يوم 31 اغسطس بالكامل.

ويجري حاليا التحقيق الشامل من اجل تحديد مجرمين لاحالتهم الى المسؤولية.