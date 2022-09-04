الداخلية تحدد شخصا سبب باندلاع حريق جرف مساحة غابوية في زاقاتالا

أخاخ دره، زاقاتالا، 4 سبتمبر، أذرتاج

قالت وزارة الداخلية في بيان إن حريقا اندلع في مساحة جبلية غابوية قرب قرية أخاخ دره بمحافظة زاقاتالا عصر يوم 3 سبتمبر الحالي وتمكنت فرق الاطفاء لوزارة الطوارئ بالتعاون مع موظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية وشرطة زاقاتالا ومجموعة من اهالي المنطقة من السيطرة على الحريق والتصدي لانتشاره الى مناطق اوسع واخمدوه.

وكشف التحقيق المنفذ من جانب ادارة مباحث زاقاتالا عن أن الحريق سبب به ساكن المحافظة المدعو عبد الله قربانوف حيث افاد للتحقيق الابتدائي انه أوقد نارا في منطقة منكوبة من اجل تحضير الشاي وأهمل هبوب رياح نشرت جمرات الموقد الى محيطه مما ادى الى اندلاع حريق.