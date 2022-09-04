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    الطوارئ تعلن اخماد الحريق في إسماعيلي مع السيطرة على الحريق في زاقاتالا وماصلة مكافحة الحرائق في أوغوز وغابالا

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٢ [٢١:٣٢]

    بهليان، إسماعيلي، 4 سبتمبر، أذرتاج

    قالت وزارة الطوارئ في بيان إن فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق المندلع في مساحة غابوية قرب قرية بهليان في محافظة إسماعيلي وإخماده بالكامل الى مساء اليوم.

    واضافت أن الحريق جرف نحو 30 هيكتارا من الاراضي المغطاة بالشجيرات الجافة.

    واشارت الى مواصلة فرق الاطفاء مكافحة الحرائق الناشبة قرب قريتي تيكانلي بمحافظة غابالا وباش طاش أغيل بمحافظة أوغوز في مساحات جبلية غابوية.

    وابانت أن فرق الاطفاء التي تتعامل مع الحريق في مساحة جبلية على مقربة من قرية يوخاري تالا في محافظة زاقاتالا سيطرت بالكامل على الحريق وتواصل إطفاء بؤره.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تعلن اخماد الحريق في إسماعيلي مع السيطرة على الحريق في زاقاتالا وماصلة مكافحة الحرائق في أوغوز وغابالا
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    الطوارئ تعلن اخماد الحريق في إسماعيلي مع السيطرة على الحريق في زاقاتالا وماصلة مكافحة الحرائق في أوغوز وغابالا الطوارئ تعلن اخماد الحريق في إسماعيلي مع السيطرة على الحريق في زاقاتالا وماصلة مكافحة الحرائق في أوغوز وغابالا