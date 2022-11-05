باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 6 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وممطرة متقطعة في الغالب على بعض مناطقها مع احتمال كثافة الهطل على مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية غربية مع اشتدادها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-11 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال كثافة الهطل على بعض المناطق وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يتنظر اشتدادها حينا لآخر.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-8 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية نهارا وبين 0-2 مئوية ليلا وبين 5-9 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.