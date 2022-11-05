  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٠٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٣]

    باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 6 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وممطرة متقطعة في الغالب على بعض مناطقها مع احتمال كثافة الهطل على مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية غربية مع اشتدادها أحيانا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-11 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال كثافة الهطل على بعض المناطق وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يتنظر اشتدادها حينا لآخر.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-8 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية نهارا وبين 0-2 مئوية ليلا وبين 5-9 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

    AZERTAG.AZ :تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٠]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ٠٣.١١.٢٠٢٢ [١٦:١٩]
    الأرصاد الجوية تنبه من حد موجة ضبابية من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية
    ٠٣.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣١]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ٠٣.١١.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]
    تبادل الآراء حول حماية البيئة بين أذربيجان وبريطانيا العظمى
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد