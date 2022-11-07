وزير البيئة المصري يجتمع مع الوفد الاذربيجاني

باكو، 7 نوفمبر (أذرتاج)

تتواصل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ، بمشاركة نحو 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية.

يمثل أذربيجان في المؤتمر وزير البيئة والثروات الطبيعية مختار بابايف والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج ان وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد اجتمعت مع المشاركين على هامش المؤتمر.

وانطلقت أعمال مؤتمر "كوب 27" يوم الأحد بمشاركة واسعة النطاق من جانب مسؤولي وممثلي أكثر من 190 دولة، إلى جانب رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ والتمويل.

ستستمر اعمال المؤتمر حتى 18 نوفمبر.

يجب الذكر ان أذربيجان أقرت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب 27" الصادرة عن عام 1995 واتفاقية باريس الصادرة عن عام 2016.