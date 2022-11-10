باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج) نبهت الأرصاد الجوية الأذربيجانية الطقس غير المستقر الممطرة في البلد ابتداء من 11 نوفمبر مع توقع هطول الامطار في بعض المناطق.

AZERTAG.AZ : الأرصاد تنبه الطقس غير المستقر في البلد ابتداء من 11 نوفمبر

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