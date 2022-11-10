اليوم الخامس من مؤتمر المناخ يشهد جلسة الشباب

باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج)

شهد اليوم الخامس من مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ المصرية جلسة (الشباب)، بحضور وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، ووزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية.

وقالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن "الحكومة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا عبر الـ11 شهرًا الماضية في التجهيز والإعداد لـ(كوب 27)، ليكون منصة للابتكار وبداية رواد الأعمال وجزء من الحل مشكلة تغير المناخ، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل جهدًا ضخمًا لرفع الوعي وإدماج الشباب في كوب 27 بشكل منظم وفعال لتحقيق أقصى استفادة"، حسبما أفادت صحيفة "الدستور" المصرية.

ناقشت جلسات اليوم النتائج العلمية المسندة لعمليات التقييم البيئي العالمية والإقليمية التشاركية والاستشارية التي تستند إلى أحدث المعلومات والبيانات العلمية، حيث سيتم تسليط الضوء على نتائج التقييم العلمي للاتفاقيات العالمية الثلاث وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي).