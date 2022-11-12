الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 9 حالات حريق و 4 حالات حرجة وانفجار و3 حوادث مرورية تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 4 أشخاص ومنهم قاصر.

وأجلي 3 أشخاص الى المناطق الآمنة جراء حوادث الحرائق.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية الى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.