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    زلزال في محافظة كردمير

    ١٢.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]

    باكو، 12 نوفمبر، (اذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 3.1 درجات على مقياس ريختر محافظة ساعتلي الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الرصد الزلزالي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 15:19 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 46 كم.

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