دائرة حماية التنوع البيولوجي تطلق الأسماك من الشبوطيات في خزانة صوقوفوشان للمياه

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

قالت دائرة حماية التنوع البيولوجي في بيان إن موظفي الإدارة أطلقوا في مياه خزانة صوقوفوشان للمياه الواقعة في محافظة ترتر 200 الف سمك من الشبوطيات إسهاما في إعادة بناء وتأهيل النظام البيئي في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين وإغناء أحواض المياه وزيادة الأسماك فيها.

وأضافت أن عدد الأسماك المطلقة في أحواض المياه الطبيعية لدى أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني منذ مطلع العام يبلغ ما يزيد عن 400 الف من الشبوطيات و8 آلاف من السلمون المرقط.