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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ١٧.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:١٨]

    باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 18 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية غربية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-12 مئوية ليلا وبين 14-17 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 6-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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