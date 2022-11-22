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    وزير البيئة يجتمع مع السفير الهنغاري الجديد في أذربيجان

    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢١]

    باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج)

    في لقاء جمع وزير البيئة والثروات الطبيعية الاذربيجاني مختار بابايف مع السفير الهنغاري الجديد تاماس يوسف، ناقش الطرفان مسائل التعاون في حماية البيئة بين أذربيجان وهنغاريا والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير البيئة يجتمع مع السفير الهنغاري الجديد في أذربيجان
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