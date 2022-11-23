باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج توقعت هيئة الأرصاد الجوية حد موجة ضبابية من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية. وقالت الهيئة في بيان إنّ الموجة التي تأخذ في تخييم على مناطق مختلفة على نطاق الجمهورية ابتداء من ليلة 24 نوفمبر وفجره تحد من مدى الرؤية الأفقية باقتصارها الى 300-800 متر خاصة على الطرق الواصلة بين باكو وآلات وبين باكو وبوبا وبين باكو وشاماخي وخاتشماز وبين قوبا وخاتشماز وبين قوبا وقوصار وبين قوراغان وقاخ وزاقاتالا وبين قره مريم واسماعيلي وشاكي وبين اوجار وزرداب واغجابدي وبين شمكير وجدابك وبين جورانبوي وترتر وبين كنجة وطاشكسن وبين كنجة وساموخ وبين نخجوان وشاهبوز وبين شوشا وفضولي وبين يفلاخ وخوجالي ولاتشين وبين كنجة وكلبجار ولاتشين وبين قبادلي وخانليق وبين حكري وزنكيلان وبين فضولي وجبرائيل ومحمودلو وبين خانكندي وخوجاوند وبين يفلاخ وخوجالي ولاتشين وبين خالدان ومنكجوير وبين بردع وايتي سو وبين جويتشاي وبركوشاد وبين أوجار وزرداب واقجابديع وبين جويتشاي واوجار وبين أقصو وكوردمير وبهرام تبه وبين صاليان ونفطتشالا وبين شيروان ونوخودلو وصاليان وبين بهرام تبه وبلاسوار وبين ماصالي ويارديملي وبين لنكران وليريك داعية السواق للتحلي بالحيطة والحذر.

AZERTAG.AZ : الأرصاد الجوية تنبه من حد موجة ضبابية من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية

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