وزارة الداخلية: كشف ملابسات 46 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 24 نوفمبر، (اذرتاج)

كشفت ملابسات 46 حادثا جنائيا ارتكب في 23 نوفمبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 9 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 139 متهم مطلوب بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 122 شخص كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وقعت 4 أحداث للمرور على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص واصابة آخر.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 22 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 48 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.