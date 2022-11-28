مختار بابايف: أذربيجان حريصة على انشاء "منصة خضراء" بمشاركة جورجيا وتركيا

تبليسي، 28 نوفمبر، (أذرتاج)

يعتزم الجانب الأذربيجاني إنشاء "منصة خضراء" بمشاركة مشتركة من أذربيجان وجورجيا وتركيا فيما يتعلق بدراسة المخاطر في مجال تغير المناخ وتبادل المعلومات وحماية وتنمية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في البلد والمنطقة والعالم.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجاني مختار بابايف في لقاء مع وزير حماية البيئة والزراعة الجورجي أوتار شاموجيا.

ووفقا له، ستخلق هذه المنصة فرصا واسعة للتعاون المشترك في مجالات تغير المناخ وتبادل المعلومات حول المخاطر في هذا المجال وحماية البيئة وإعداد وتنفيذ المشاريع المشتركة في هذا المجال وإدارة الأنهار العابرة للحدود وتحسين ومواءمة التشريعات.

وقال الوزير إن هذه المنصة ستكون مفتوحة وفي المستقبل يمكن للدول المهتمة الانضمام إلى هذه المبادرة أيضا.

ورحب الجانب الجورجي بالعرض.