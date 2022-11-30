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    زلزال في محافظة جورانبوي

    ٣٠.١١.٢٠٢٢ [١٧:٤٤]

    باكو، 30 نوفمبر، (اذرتاج)

    ضرب زلزال أراضي محافظة جورانبوي الأذربيجانية على بعد 29 كم عن محطة كنجه الكهربائية في 30 نوفمبر.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 16:50 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 20 كم تحت الأرض.

    وجاء في البيان أن الزلزال شعر به في بؤرة الهزات بقوة 3.8 درجات.

    AZERTAG.AZ :زلزال في محافظة جورانبوي
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