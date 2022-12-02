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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٠٢.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 3 ديسمبر كانون الأول الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وممطرة متقطعة في الغالب على مختلف المناطق طول اليوم وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية شرقية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا والى 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 774 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-6 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

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