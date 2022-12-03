الثلوج تزيد جمال محافظات جبال القوقاز الكبرى والصغرى في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٣.١٢.٢٠٢٢ [١١:٥١]
باكو، 3 ديسمبر (أذرتاج)
يبدأ هطول الامطار والثلوج في أراضي أذربيجان في 3 ديسمبر ويستمر حتى 7 ديسمبر.
يتوقع تساقط الثلوج في المحافظات الجبلية. يجتذب تراكم الثلوج على محافظات جبال القوقاز الكبرى والصغرى في أذربيجان السياح من جميع أنحاء البلد للاستمتاع بالأجواء البديعة.
أفادت أذرتاج نقلا عن جهاز الأرصاد الجوية الوطنية ان أيام العطلة ستشهد تساقط الثلوج بكثافة في تلك المناطق.
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