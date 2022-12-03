باكو، 3 ديسمبر (أذرتاج) اقترب منسوبو وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية وجهاز الممتلكات التابع لوزارة الاقتصاد الأذربيجانية وجمعية "أذرغولد" الأذربيجانية لإنتاج الذهب من نقطة قوة حفظ السلام الروسية بين مدينة خانكندي ومدينة شوشا في قره باغ. أفادت أذرتاج ان وزارة الدفاع الأذربيجانية، بطلب من وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية، توجهت بطلب الى قيادة قوات حفظ السلام الروسية، لدخول خبراء الهيئات الأذربيجانية المشار اليها آنفا الى جزء من الأراضي الأذربيجانية، الذي تنشر فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا، للتحقيق في حالات الاستغلال غير القانوني للثروات المعدنية في تلك الأراضي ومتابعة عواقبها البيئية. يناقش الجانب الاذربيجاني مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية تنظيم عمل الخبراء الاذربيجانيين.

AZERTAG.AZ : "البيئة" الأذربيجانية تدخل في نقطة قوة حفظ السلام الروسية في الطريق بين شوشا وخانكندي في قره باغ

لتشديد المراقبة على تهريب المعادن والثروات الطبيعية والتحقيق في عواقبه البيئية

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