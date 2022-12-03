باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج توقعت هيئة الأرصاد الجوية حد موجة ضبابية من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية. وقالت الهيئة في بيان إنّ الموجة التي تأخذ في تخييم على مناطق مختلفة على نطاق الجمهورية ابتداء من ليلة 4 ديسمبر كانون الأول تحد من مدى الرؤية الأفقية باقتصارها الى 200-700 متر خاصة على الطرق السريعة على نطاق البلد.

AZERTAG.AZ : الأرصاد الجوية تنبه من حد موجة ضبابية من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية

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