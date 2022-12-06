باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 7 ديسمبر كانون الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وممطرة متقطعة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-3 مئوية ليلا والى 4-6 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 772 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية مع احتمال كثافة الهطل على مناطق مختلفة وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 4-7 مئوية نهارا وبين 12-8 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

وحذرت من حالات تجمد الطرق ليلا وصباحا لدى الأراضي الجبلية.