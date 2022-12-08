وزارة الداخلية: كشف ملابسات 44 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 8 ديسمبر، (اذرتاج)

كشفت ملابسات 44 حادثا جنائيا ارتكب في 7 ديسمبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 19 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 154 متهم مطلوب بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 126 شخص كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 16 حادثا متعلقا بالمخدرات و5 حقائق متعلقة بالأسلحة.

وألقي القبض على 54 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.