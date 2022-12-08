زلزال يهز داغستان ويشعر به أذربيجان حتى 3-4 درجات

باكو، 8 ديسمبر، (أذرتاج)

تم تسجيل زلزال في أراضي داغستان على بعد 82 كم جنوب غرب محاجقالا وشعرت اذربيجان بالزلزال حتى 3-4 درجات، افادته وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل لدى اكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.