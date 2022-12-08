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    زلزال يهز داغستان ويشعر به أذربيجان حتى 3-4 درجات

    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٣١]

    باكو، 8 ديسمبر، (أذرتاج)

    تم تسجيل زلزال في أراضي داغستان على بعد 82 كم جنوب غرب محاجقالا وشعرت اذربيجان بالزلزال حتى 3-4 درجات، افادته وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل لدى اكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :زلزال يهز داغستان ويشعر به أذربيجان حتى 3-4 درجات
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