وزارة الداخلية: كشف ملابسات 74 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 9 ديسمبر، (اذرتاج)

كشفت ملابسات 64 حادثا جنائيا ارتكب في 8 ديسمبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 5 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 101 متهم مطلوب بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 74 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وقع حادث للمرور على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخصين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 32 حادثا متعلقا بالمخدرات و3 حقائق متعلقة بالأسلحة.

وألقي القبض على 48 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.